В России уничтожили 57 украинских беспилотников

Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 23:00 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 23 уничтожили над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, по пять БПЛА над территориями Саратовской и Ростовской областей, по три в Курской и Воронежской областях, а также один беспилотник уничтожили в Брянской области.