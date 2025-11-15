Жители трех микрорайонов Рязани остались без света

Без света остались жители Семчина (улицы Семчин Лоск, Озерный переулок, Трехреченская), Канищева (улица Дачная), а также Сысоева (СТ «Нефтяник»). Точных сроков восстановления подачи электричества в РГРЭС не назвали. Работы проведут до полного восстановления. Как сообщили читатели РЗН. инфо, в Семчине света нет с 20:00 14 ноября.