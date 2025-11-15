В Рязани несколько детей из Дома ребенка вернулись в семьи

В Рязани несколько детей из Дома ребенка вернулись в семьи. Об этом 14 ноября сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Отмечается, что детей забрали их матери. Женщины находились в трудных жизненных ситуациях. Перед тем, как вернуть детей, они прошли сложный путь.

В минздраве напомнили, что в Рязанской области реализуется проект «0-4», задача которого — предотвратить социальное сиротство детей до четырех лет. Родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, стараются оказать помощь.