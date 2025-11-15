В Рязань пришел первый снег

Снег пошел в субботу, 15 ноября. Об осадках сообщили жители разных районов города. Ранее стало известно, что на территории Рязанской области резко изменится погода. Прогнозировали осадки в виде дождя, переходящие днем 15 ноября в мокрый снег и снег. В Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.