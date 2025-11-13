Рязанцев предупредили о снеге и гололедице

Отмечается, что 15-16 ноября на территории Рязанской области резко изменится погода. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие днем 15 ноября в мокрый снег и снег. Температура воздуха опустится до −5…−0°С. Местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будет гололедица. Кроме того, прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15 м/с.

Рязанцев предупредили о снеге и гололедице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что 15-16 ноября на территории Рязанской области резко изменится погода. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие днем 15 ноября в мокрый снег и снег.

Температура воздуха опустится до −5…−0°С. Местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будет гололедица.

Кроме того, прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15 м/с.

Ранее рязанцев предупреждали о тумане.