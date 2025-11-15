ГАИ обратилась к рязанцам из-за резкого ухудшения погоды
15 ноября в Рязанской области ожидается дождь, мокрый снег, снег. Температура воздуха днем составит +2…+7°С, к вечеру прогнозируют −3…−0°С. На дорогах будет гололедица. Местами ожидается налипание мокрого снега. В Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
В Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
Напомним, рязанские дорожники перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды.