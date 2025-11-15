В России водителей могут лишить «прав» до полутора лет за скрытие номеров снегом

Отмечается, что лишение водительских прав грозит в случае, если номера скрыли умышленно с помощью снега, грязи, специальных покрытий или механических приспособлений. Ранее за нарушение предусматривался штраф 5 000 рублей. При этом, как уточнили в публикации, нечитаемыми считаются номера, когда с расстояния 20 метров невозможно распознать хотя бы одну из букв или цифр.

