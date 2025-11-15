В Лесопарке откроется почта Деда Мороза

18 ноября в 13:00 в Лесопарке пройдет праздник в честь дня рождения Деда Мороза. Организаторы мероприятия подготовили интерактивную программу. В этот день состоится открытие почты Деда Мороза, выставки «Волшебство зимних праздников» и флешмоб «Навстречу новогодней столице». Возрастное ограничение — 0+