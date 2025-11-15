Ученица из Рязани пожаловалась Мизулиной на директора школы

Рязанка пожаловалась на директора школы № 47, которая запретила учителям выпускать из классов детей в туалет во время уроков. Это разрешили делать только в случае, если есть медсправка, отметила ученица. С такой же проблемой к Мизулиной обратились школьники из Ростова-на-Дону, Московской области, Челябинска. «В прошлом году после нашего обращения в Генеральную прокуратуру многие директора школ получили выговор или были привлечены к ответственности… Судя по письмам, все это продолжается в ряде школ и в этом году», — отреагировала Мизулина.

Школьница из рязанской школы № 47 обратилась за помощью к Екатерине Мизулиной. Пост об этом 15 ноября опубликован в соцсетях главы Лиги безопасного интернета.

Школьница пожаловалась Мизулиной на директора, которая, как сообщила рязанка, запретила учителям выпускать из классов детей в туалет во время уроков. Это разрешили делать только в случае, если есть медсправка, отметила ученица.

«Якобы для туалета есть перемена, но она не берет в счет, что многие учителя задерживают на 5-10 минут, а перемена [длится всего] 10 минут… И идти в другой кабинет. А иногда в туалеты просто попасть невозможно, потому что там, из-за того, что не выпускают, много людей. Разве это законно?» — задалась вопросом школьница в обращении.

С такой же проблемой к Мизулиной обратились школьники из Ростова-на-Дону, Московской области, Челябинска.

«В прошлом году после нашего обращения в Генеральную прокуратуру многие директора школ получили выговор или были привлечены к ответственности в связи с тем, что детей не выпускают в туалет во время урока и требуют „справку о недержании“. Судя по письмам, все это продолжается в ряде школ и в этом году», — отреагировала Мизулина на обращения.