Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
Вск, 16
Пнд, 17
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 15/11 08:04
Нал. EUR 94.50 / 95.12 15/11 08:04
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 194
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 729
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 997
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 393
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россияне могут получить компенсацию за советские вклады
Под процедуру подпадают вклады, размещенные в Сбербанке до 20 июня 1991 года или госстрахе до 1 января 1992 года. Согласно поставлениям правительства о порядке возврата средств, выплата осуществляется: в трехкратном размере остатка вкладов для граждан, рожденных по 1945 год; в двукратном размере для тех, кто родился с 1946 по 1991 год. Помимо этого, по обоим видам вкладов установлены коэффициенты от 0,6 до 1 в соответствии с выплатами, уже полученными в предыдущие годы.

Россияне могут получить компенсацию за советские вклады, сообщил ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин. Об это он 15 ноября рассказал агентству «Прайм».

Отмечается, что под процедуру подпадают вклады, размещенные в Сбербанке до 20 июня 1991 года или госстрахе до 1 января 1992 года.

Согласно поставлениям правительства о порядке возврата средств, выплата осуществляется:

  • в трехкратном размере остатка вкладов для граждан, рожденных по 1945 год;
  • в двукратном размере для тех, кто родился с 1946 по 1991 год.

Помимо этого, по обоим видам вкладов установлены коэффициенты от 0,6 до 1 в соответствии с выплатами, уже полученными в предыдущие годы.

Наследники могут рассчитывать на отдельную компенсацию. Ее размер составит шесть тысяч рублей, если остаток был не менее 400 советских рублей.

Компенсации не предусмотрены для вкладов, открытых позже указанных сроков.