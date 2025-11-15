Россияне могут получить компенсацию за советские вклады

Россияне могут получить компенсацию за советские вклады, сообщил ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин. Об это он 15 ноября рассказал агентству «Прайм».

Отмечается, что под процедуру подпадают вклады, размещенные в Сбербанке до 20 июня 1991 года или госстрахе до 1 января 1992 года.

Согласно поставлениям правительства о порядке возврата средств, выплата осуществляется:

в трехкратном размере остатка вкладов для граждан, рожденных по 1945 год;

в двукратном размере для тех, кто родился с 1946 по 1991 год.

Помимо этого, по обоим видам вкладов установлены коэффициенты от 0,6 до 1 в соответствии с выплатами, уже полученными в предыдущие годы.

Наследники могут рассчитывать на отдельную компенсацию. Ее размер составит шесть тысяч рублей, если остаток был не менее 400 советских рублей.

Компенсации не предусмотрены для вкладов, открытых позже указанных сроков.