Россиянам напомнили о «новогодних» штрафах до трех миллионов

Россиянам напомнили о «новогодних» штрафах. Об этом 15 ноября в беседе с RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что штраф можно получить за срубленную в лесу елку по статье 8.28 КоАП РФ. Нарушителям придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей. Если для рубки и перевозки дерева использовалась какая-либо техника, сумма увеличится до пяти тысяч рублей. При этом инструменты заберут.

Если ущерб от рубки превысит пять тысяч рублей, то поступок могут квалифицировать как уголовное преступление по статье 260 УК РФ. Придется выплатить штраф до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях грозят принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

Штрафы до трех миллионов предусмотрены в случае, когда рубка проводилась группой лиц, или сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Дмитрий Бондарь рекомендовал не рисковать и купить елку, например, на базаре.