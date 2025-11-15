Российская армия взяла под контроль село в Запорожской области

Населенный пункт Яблоково освободили подразделения группировки российских войск «Восток». На данном направлении ВСУ потеряли свыше 265 боевиков, две боевые бронемашины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Российская армия взяла под контроль село Яблоково в Запорожской области. Об этом 15 ноября сообщили в соцсетях Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток».

Как отметили в оборонном ведомстве, на данном направлении ВСУ потеряли свыше 265 военных, две боевые бронемашины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.