Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

16 ноября на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками, уточнили в публикации. Напомним, 15 ноября в регионе выпал первый снег.