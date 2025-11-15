Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
16 ноября на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками, уточнили в публикации. Напомним, 15 ноября в регионе выпал первый снег.
Роскосмос опубликовал снимки циклона, накрывшего ЦФО.