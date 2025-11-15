Роскосмос показал, как с орбиты выглядел снежный циклон над ЦФО
Роскосмос показал видео с распространением циклона, принесшего 15 ноября в Москву и другие регионы ЦФО первый снег. «Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона», — отметили в посте. Напомним, в Рязани выпал первый снег днем.
«Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона», — отметили в посте.
Ранее рязанцы поделились кадрами первого снега.
Фото и видео: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»