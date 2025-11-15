Роскосмос показал, как с орбиты выглядел снежный циклон над ЦФО

Роскосмос показал видео с распространением циклона, принесшего 15 ноября в Москву и другие регионы ЦФО первый снег. «Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона», — отметили в посте. Напомним, в Рязани выпал первый снег днем.