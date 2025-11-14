В Рязанской области для многовнуковых бабушек и дедушек введут льготы

Согласно документу, новые меры поддержки будут распространяться на постоянно проживающих в Рязанской области граждан России, ребенок которых является многодетным родителем. Бабушки и дедушки вместе с тремя и более внуками смогут бесплатно посещать государственные музеи, парки культуры и отдыха, выставки. В иных областных учреждениях культуры при оплате билетов им предоставят скидки. Для бабушек и дедушек, ребенок которых воспитывает от пяти до семи детей, предусматривается скидка в размере 70%, а для тех, кто имеет восемь и более детей, — 100%. Меры поддержки будут действовать до тех пор, пока внуки не станут совершеннолетними.

«Проект постановления разработан с целью укрепления традиционных семейных ценностей, института семьи и преемственности поколений, а также повышения социального статуса многовнуковых бабушек (дедушек)», — отметили в документации.

Уточняется, что введение мер поддержки не потребует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета.

Постановление пока не вступило в силу.

Напомним, летом 2025 года предполагалось, что в России могут ввести статус многовнуковых бабушек и дедушек, который предоставит им дополнительные льготы.