В России предложили покупать квартиры по метрам
Инициативу предложила председатель движения «Иван Чай» Элина Жгутова. Она пояснила, что это сильно поможет россиянам не тревожиться о том, что они не успеют купить квартиру. А благодаря такому подходу жилье «метр за метром» будет переходить в собственность. «В теории схема выглядит так: вы идете к застройщику, выбираете понравившуюся квартиру, покупаете крохотную долю и копите дальше. Эту долю предлагают оформлять как акцию, ваучер или что-то подобное. Через несколько лет у вас уже целых шесть метров, то есть почти прихожая мечты», — говорится в ее обращении к Минстрою. Это позволит людям приобрести квартиру без ипотеки, считают активисты.

