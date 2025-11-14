В ИК-3 изготовили контейнеры с узорами в стиле рязанского логотипа

Отмечается, что контейнерные площадки, изготовленные в колонии, оборудовали в Скопинском районе. Продукция поставлена в рамках сотрудничества колонии с администрацией Скопинского района. Всего в рамках контракта изготовлено более 40 контейнеров.