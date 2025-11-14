Рязанка выиграла серебро чемпионата мира по спортивному метанию ножа

Соревнования прошли с 6 по 12 ноября в Улан-Баторе. Ольга Барыкова вошла в состав сборной команды России, которая заняла первое место в общекомандном зачете. Барыкова стала второй в метании ножа на пяти дистанциях от трех до семи метров.

Фото: минспорта Рязанской области