Рязанцы пожаловались на мусор, оставленный после ремонта дома

По словам местных жителей, мусор лежит у дома № 40 на улице Грибоедова. «Подрядчики закончили капитальный ремонт крыши, но оставили о себе память. Груды мусора лежат уже месяц», — отметили рязанцы.