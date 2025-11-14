Рязанцы пожаловались на мусор, оставленный после ремонта дома
По словам местных жителей, мусор лежит у дома № 40 на улице Грибоедова. «Подрядчики закончили капитальный ремонт крыши, но оставили о себе память. Груды мусора лежат уже месяц», — отметили рязанцы.
Рязанцы пожаловались на мусор, оставленный после ремонта дома. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
По словам местных жителей, мусор лежит у дома № 40 на улице Грибоедова.
«Подрядчики закончили капитальный ремонт крыши, но оставили о себе память. Груды мусора лежат уже месяц», — отметили рязанцы.