Рязанцев предупредили об участившихся мошеннических атаках на подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции».

Отмечается, что с помощью угроз и шантажа их вынуждают переводить деньги и раскрывать информацию о семейных накоплениях и банковских счетах.

Мошенники могут заставить передать пароли и коды из банковских уведомлений родителей, фотографировать приложения или карты, следить за действиями родителей и сообщать, когда те пользуются телефоном или компьютером.