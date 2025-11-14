Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 170
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 655
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 963
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 322
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанца лишили арендной земли из-за ошибки администрации
Рязанца лишили арендной земли из-за ошибки администрации. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

В прокуратуре пояснили, что в 2021 году между администрацией Кадомского района и физическим лицом был заключен договор аренды на участок земли сельскохозяйственного назначения. Площадь участка, расположенного неподалеку от деревни Заулки, составила 118634 кв. метра

Однако при заключении договора были нарушены нормы земельного законодательства. Арендодатель допустил превышение максимально допустимой площади участка, предоставляемого гражданину для ведения личного подсобного хозяйства.

Прокуратура обратилась в суд. Землю вернули в распоряжение районной администрации.