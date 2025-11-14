Рязанца лишили арендной земли из-за ошибки администрации

В прокуратуре пояснили, что в 2021 году между администрацией Кадомского района и физическим лицом был заключен договор аренды на участок земли сельскохозяйственного назначения. Площадь участка, расположенного неподалеку от деревни Заулки, составила 118634 кв. метра Однако при заключении договора были нарушены нормы земельного законодательства. Арендодатель допустил превышение максимально допустимой площади участка, предоставляемого гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. Прокуратура обратилась в суд. Землю вернули в распоряжение районной администрации.

