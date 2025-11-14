Прокурор проверил ход строительства водозаборных узлов под Рязанью

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов провел выездные совещания с участием и. о. главы районной администрации Денисом Турхановым и представителями подрядчиков, в ходе которых обсуждены вопросы, связанные с производством работ по строительству водозаборных узлов в селе Заборье и селе Поляны. Аллахвердов оценил качество производимых работ и сроки их выполнения. Отмечается, что готовность объектов в настоящее время составляет 50% и 10% соответственно. Ход работ находится на постоянном контроле прокуратуры района.

