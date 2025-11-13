Володин: Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус

Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты. «Остальным придется сдавать экзамены, чтобы получить права на вождение автомобиля», — отметил он. По словам Володина, знание русского языка — это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в России. «Нет статуса у русского языка в стране, но есть желание работать водителем в Российской Федерации, правило одно — приезжайте, сдавайте экзамены на общих основаниях, изучайте правила дорожного движения и в случае, если вы знаете язык, знаете правила, получите права», — сказал Володин.