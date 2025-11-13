Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 80.80 / 80.75 13/11 14:55
Нал. EUR 94.11 / 94.80 13/11 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 448
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 837
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 244
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 289
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Володин: Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус
Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты. «Остальным придется сдавать экзамены, чтобы получить права на вождение автомобиля», — отметил он. По словам Володина, знание русского языка — это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в России. «Нет статуса у русского языка в стране, но есть желание работать водителем в Российской Федерации, правило одно — приезжайте, сдавайте экзамены на общих основаниях, изучайте правила дорожного движения и в случае, если вы знаете язык, знаете правила, получите права», — сказал Володин.

Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты.

«Остальным придется сдавать экзамены, чтобы получить права на вождение автомобиля», — отметил он.

По словам Володина, знание русского языка — это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в России.

«Нет статуса у русского языка в стране, но есть желание работать водителем в Российской Федерации, правило одно — приезжайте, сдавайте экзамены на общих основаниях, изучайте правила дорожного движения и в случае, если вы знаете язык, знаете правила, получите права», — сказал Володин.