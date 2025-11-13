Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 461
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 869
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 258
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 523
В Рязани возобновили движение троллейбусов после аварии на электросетях
В Рязани в 17:10 13 ноября возобновили движение троллейбусов после аварии на электросетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Возобновлено движение троллейбусов маршрутов №№ 3, 5н, 5 В, 10. Уточняется, что электроснабжение подключили по резервной схеме.

Напомним, на сетях РГРЭС произошла авария, свет отключили на 16 улицах. Движение троллейбусов приостанавливали.