В Рязани возобновили движение троллейбусов после аварии на электросетях

Возобновлено движение троллейбусов маршрутов №№ 3, 5н, 5 В, 10. Уточняется, что электроснабжение подключили по резервной схеме. Напомним, на сетях РГРЭС произошла авария, свет отключили на 16 улицах. Движение троллейбусов приостанавливали.

В Рязани в 17:10 13 ноября возобновили движение троллейбусов после аварии на электросетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

