Более десяти улиц в Рязани остались без света
Света нет по следующим улицам: Соборная; Лесопарковая; Скоморошинская; Фурманова; Грибоедова; площадь 26 Бакинских комиссаров; Попова; Радиозаводская; Касимовское шоссе; Затинная; Есенина; Фирсова; Либкнехта; Новослободская; Окский проезд; Рыбацкая. Бригады приступили к проведению ремонтных работ. Подачу электричества планируют восстановить в течение четырех часов. Ранее стало известно, что из-за аварии на электросетях приостановили движение по троллейбусным маршрутам №№ 3, 5 В, 5н, 10.

Бригады приступили к проведению ремонтных работ. Подачу электричества планируют восстановить в течение четырех часов.

Ранее стало известно, что из-за аварии на электросетях приостановили движение по троллейбусным маршрутам №№ 3, 5 В, 5н, 10. В 17:10 движение общественного транспорта восстановили.