В Рязани приостановлено движение троллейбусов из-за аварии на электросетях

Из-за аварии на сетях РГРЭС приостановлено движение по троллейбусным маршрутам №№ 3, 5 В, 5н, 10. Специалисты работают над устранением возникших неполадок. На время ремонтных работ по маршруту № 5 В курсируют два троллейбуса с автономным ходом, по маршруту № 5н — четыре таких троллейбуса, по маршруту № 10 — один.