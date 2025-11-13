В Госдуме прокомментировали визит Зеленского в Запорожскую область

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что поездки президента Украины Зеленского на фронт не дают ожидаемых результатов. Он прокомментировал недавний визит Зеленского в подконтрольную ВСУ Запорожскую область, который совпал с коррупционным скандалом в Украине. По мнению Швыткина, коррупция и аресты наносят удар по имиджу Зеленского и вызывают негативное восприятие среди населения и военных. Депутат предположил, что из-за возможной потери контроля над вооружёнными силами Украины Зеленский часто ездит на фронт. Швыткин отметил, что после предыдущих визитов Зеленского, например в Авдеевку, территории вскоре освобождались российскими войсками, и выразил убеждённость в том, что ситуация повторится, а поездки не принесут желаемого эффекта.

Зампредсед комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение о том, что поездки украинского президента Владимира Зеленского на фронт не приносят ожидаемого результата. Об этом сообщает «Лента. ру».

Он прокомментировал недавний визит Зеленского в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, который совпал с коррупционным скандалом в Украине.

Швыткин отметил, что коррупционные проблемы и аресты наносят серьезный удар по имиджу Зеленского, формируя у населения и солдат ВСУ негативное восприятие его действий. Депутат предположил, что Зеленский может терять контроль над вооруженными силами Украины, что и побуждает его к частым поездкам на линию фронта.

«Мы можем привести достаточно много примеров, когда он ездил, например, в Авдеевку, и наши подразделения потом освобождали эти территории. Убежден, что здесь то же самое ждет ВСУ — либо сдача в плен, либо уничтожение», — заявил Швыткин, подчеркивая, что поездки Зеленского не приносят желаемого эффекта.