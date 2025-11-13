Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
Птн, 14
Сбт, 15
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.00 / 81.05 13/11 17:20
Нал. EUR 94.20 / 95.02 13/11 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 456
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 857
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 254
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме прокомментировали визит Зеленского в Запорожскую область
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что поездки президента Украины Зеленского на фронт не дают ожидаемых результатов. Он прокомментировал недавний визит Зеленского в подконтрольную ВСУ Запорожскую область, который совпал с коррупционным скандалом в Украине. По мнению Швыткина, коррупция и аресты наносят удар по имиджу Зеленского и вызывают негативное восприятие среди населения и военных. Депутат предположил, что из-за возможной потери контроля над вооружёнными силами Украины Зеленский часто ездит на фронт. Швыткин отметил, что после предыдущих визитов Зеленского, например в Авдеевку, территории вскоре освобождались российскими войсками, и выразил убеждённость в том, что ситуация повторится, а поездки не принесут желаемого эффекта.

Зампредсед комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение о том, что поездки украинского президента Владимира Зеленского на фронт не приносят ожидаемого результата. Об этом сообщает «Лента. ру».

Он прокомментировал недавний визит Зеленского в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, который совпал с коррупционным скандалом в Украине.

Швыткин отметил, что коррупционные проблемы и аресты наносят серьезный удар по имиджу Зеленского, формируя у населения и солдат ВСУ негативное восприятие его действий. Депутат предположил, что Зеленский может терять контроль над вооруженными силами Украины, что и побуждает его к частым поездкам на линию фронта.

«Мы можем привести достаточно много примеров, когда он ездил, например, в Авдеевку, и наши подразделения потом освобождали эти территории. Убежден, что здесь то же самое ждет ВСУ — либо сдача в плен, либо уничтожение», — заявил Швыткин, подчеркивая, что поездки Зеленского не приносят желаемого эффекта.