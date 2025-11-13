Рязань
Стало известно, во сколько обойдутся россиянам новогодние подарки
По данным ВЦИОМ, россияне планируют потратить на подарки в среднем 21 846 рублей. 59% участников опроса собираются потратить до 10 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей готовы выделить 14% россиян. 12% планируют отдать более 20 тысяч рублей. А 15% не планируют тратиться. Экономист Щербаченко отметил, что в прошлом году россияне потратили 29 868 рублей на подарки. В этом году эта сумма составит от 25 до 35 тысяч рублей. Минимизировать удар по бюджету поможет составленный заранее список идей, благодаря которому удастся избежать спонтанных покупок, отметил эксперт.

Стало известно, во сколько обойдутся россиянам новогодние подарки. Об этом 13 ноября сообщило Life.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Со ссылкой на данные ВЦИОМ уточняется, что россияне планируют потратить на подарки близким в среднем 21 846 рублей. При этом, как уточнили в публикации, во многих семьях большая часть выделенной суммы уйдет на желания детей.

59% участников опроса собираются потратить на подарки до 10 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей готовы выделить 14% россиян. 12% планируют отдать более 20 тысяч рублей. А 15% не будут тратиться.

Экономист отметил, что в прошлом году в среднем россияне потратили 29 868 рублей на подарки. При этом мужчины отдали около 43 тысяч рублей, женщины — 18 тысяч рублей.

«Таким образом на подарки можно заложить деньги от 2-3 тысяч рублей до 5-7 тысяч рублей на человека. Таким образом, 10-15 тысяч это минимум на подарки и до 25-35 тысяч рублей», — заявил Щербаченко.