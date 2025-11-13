Стало известно, во сколько обойдутся россиянам новогодние подарки. Об этом 13 ноября
Со ссылкой на данные ВЦИОМ уточняется, что россияне планируют потратить на подарки близким в среднем 21 846 рублей. При этом, как уточнили в публикации, во многих семьях большая часть выделенной суммы уйдет на желания детей.
59% участников опроса собираются потратить на подарки до 10 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей готовы выделить 14% россиян. 12% планируют отдать более 20 тысяч рублей. А 15% не будут тратиться.
Экономист отметил, что в прошлом году в среднем россияне потратили 29 868 рублей на подарки. При этом мужчины отдали около 43 тысяч рублей, женщины — 18 тысяч рублей.
«Таким образом на подарки можно заложить деньги от 2-3 тысяч рублей до 5-7 тысяч рублей на человека. Таким образом, 10-15 тысяч это минимум на подарки и до 25-35 тысяч рублей», — заявил Щербаченко.