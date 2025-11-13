Politico: Киев может остаться без денег уже в феврале

Отмечается, что Киев может остаться без денег, если ЕС не договорится о выделении Украине «репарационных кредитов» за счет изъятия активов РФ. Ранее издание писало, что проблемы с финансированием бюджета у Украины могут возникнуть лишь к апрелю 2026 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

