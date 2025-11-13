Губернатор Павел Малков: Приглашаю сотрудников муниципалитетов принять участие во Всероссийской премии «Служение»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что продолжается прием заявок на новый сезон Всероссийской премии «Служение», которую уже третий год по поручению нашего Президента России В. В. Путина проводит Ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ).

Павел Малков подчеркнул: «Каждый день сотрудники муниципалитетов решают задачи, которые делают жизнь в родном городе или посёлке лучше. Ассоциация местного самоуправления (ВАРМСУ) по поручению нашего Президента уже третий год проводит Всероссийскую премию „Служение“ — главную награду для представителей местного самоуправления. Приглашаю глав муниципалитетов, сотрудников органов местного самоуправления, депутатов и представителей ТОС принять участие и рассказать о своих успехах».

Прием заявок открыт до 21 ноября на официальном сайте премияслужение. рф . Победителей определят весной по итогам всенародного голосования.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.