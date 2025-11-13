Рязань
Госдума одобрила решение штрафовать по камерам за вождение без ОСАГО
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который изменяет правила ответственности за вождение без ОСАГО. Если камеры фиксируют у водителя более одного нарушения в день, штраф будет применяться только один раз. Сейчас за отсутствие полиса предусмотрен штраф 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч. Новый законопроект дополняет статью 12.37 КоАП примечанием, что владелец автомобиля не будет штрафоваться больше одного раза в сутки за повторные нарушения, зафиксированные камерами.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предполагает изменение правил привлечения к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО. Согласно новым инициативам, водители, у которых камеры зафиксировали более одного нарушения в день, будут подвергаться ответственности только один раз, передает «Абзац».

В соответствии с действующей статьей 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, за отсутствие полиса ОСАГО владельцам автомобилей грозит штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроект предлагает дополнить статью примечанием, согласно которому владелец автомобиля, управляющий транспортным средством без действующего полиса ОСАГО, не будет нести ответственность более одного раза в день, если нарушение было зафиксировано камерами дважды и более.