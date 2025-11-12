В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинская армия лишилась до 1150 военных. ВС РФ отразили атаку штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области. Кроме того, российские военные завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в ДНР.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

