Госдума отказалась повышать оклады срочникам

В условиях специальной военной операции в Украине вопрос о повышении окладов военнослужащим по призыву является неуместным, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет «Газета. ру». Он отметил, что срочники получают оклад в размере 2758 рублей, однако сейчас у российской армии есть более важные нужды. По его словам, солдаты-срочники находятся на полном государственном обеспечении, и их служба — это выполнение долга перед родиной. Журавлев подчеркнул, что в условиях войны приоритетом должно быть финансирование более неотложных потребностей армии.

Ранее 12 ноября депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о том, что парламентский комитет по обороне единогласно рекомендовал отклонить его предложение о троекратном увеличении окладов военнослужащим по призыву, назвав поправку «несвоевременной» в текущих условиях.