Рязанская область оказалась в лидерах национального рейтинга регионов по уровню развития кластеров

Рязанская область продемонстрировала высокие показатели по уровню развития кластеров и заняла III место в Национальном рейтинге субъектов РФ. Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Национальный рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Экспертный совет был сформирован из представителей федеральных органов власти, институтов развития, высших учебных заведений и профессионального сообщества. В основе исследования ― комплексная оценка регионов на предмет зрелости и результативности реализации кластерной политики. Методология базируется на 21 частном показателе, объединенном в пять аналитических блоков. В итоговый рейтинг вошли 20 регионов, показавших лучшие результаты.

Как рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети, на сегодняшний день в Рязанской области сформирован 21 промышленный кластер с участием 181 компании с общей выручкой более 287,9 млрд руб. «Участники кластеров реализуют 18 совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции с объемом инвестиций более 760 млн руб. Предприятия получают меры господдержки, в том числе в виде субсидий, льготных кредитов и налоговых льгот. Лидерская позиция в рейтинге отражает высокий уровень развития кластерных инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, стимулирование инноваций и кооперации между бизнесом, наукой и властью», ― отметила Юлия Швакова.