Путин призвал к созданию отечественных технологических платформ

Президент России Владимир Путин выступил с призывом к созданию отечественных технологических платформ, отметив, что акцент на импортозамещение недостаточен. Об этом пишет ТАСС. По словам Путина, необходимо стремиться к разработке собственных технологий и подготовке соответствующих кадров. «Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», — отметил глава государства на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видео-конференц-связи.

