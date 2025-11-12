Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 12/11 17:45
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 172
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Путин призвал к созданию отечественных технологических платформ
Президент России Владимир Путин выступил с призывом к созданию отечественных технологических платформ, отметив, что акцент на импортозамещение недостаточен. Об этом пишет ТАСС. По словам Путина, необходимо стремиться к разработке собственных технологий и подготовке соответствующих кадров. «Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», — отметил глава государства на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видео-конференц-связи.

Президент России Владимир Путин выступил с призывом к созданию отечественных технологических платформ, отметив, что акцент на импортозамещение недостаточен. Об этом пишет ТАСС.

По словам Путина, необходимо стремиться к разработке собственных технологий и подготовке соответствующих кадров.

«Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», — отметил глава государства на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видео-конференц-связи.