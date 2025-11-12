«Мармакс» открыл продажи в новом ЖК «Голландия Верхний сад» в Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о старте продаж нового жилого комплекса « Голландия Верхний сад ». Он расположится в Большом центре и станет архитектурным продолжением знакового проекта — Паркового квартала «Голландия», органично дополняя облик района.

В проекте предусмотрены переменная этажность секций, редкая для локации, — 10-13 этажей, 124 квартиры и подземный паркинг. В «Голландии Верхний сад» представлен большой выбор лотов — от компактных студий до трехкомнатных квартир с мастер-спальней, гардеробной, панорамным и угловым остеклением, обеспечивающим естественное освещение.

Соседский центр в «Голландия Верхний сад», доступный только резидентам проекта, включит клубную гостиную для игр, отдыха и общения детей и взрослых, а также фитнес-зал для комфортных занятий спортом с оборудованием для различных стилей тренировок. Территория комплекса формирует закрытое от автомобилей пространство с камерным двором-садом с всесезонным озеленением.

Локация проекта отличается высокой транспортной доступностью и близостью к культурным, образовательным, спортивным и медицинским учреждениям, а инфраструктура района развивается с учетом потребности жителей.

«За 13 лет в девелопменте мы подробно исследовали предпочтения аудитории и собрали в проекте «Голландия Верхний сад» решения, работающие на улучшение качества жизни потенциальных резидентов. Здесь мы сделали ставку на среднюю этажность секций, камерность и атмосферное общественное пространство — двор‑сад в концепции «4 сезона». «Голландия Верхний сад» — это территория добрососедства, где создаются и крепнут связи резидентов, пространство, мы предусмотрели различные сценарии жизни, для всех возрастов и интересов. Здесь можно наслаждаться уединенностью, ощутить гармонию и полную безопасность, — сообщил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».