В Госдуме дали оценку идее о связи ставки по ипотеке с числом детей

Повышение ставки на семейную ипотеку для семей с одним ребенком до 10-12% может негативно сказаться на демографической ситуации в России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает «Газете.Ru».

Он отметил, что такая мера не улучшит условия для молодых семей, которые еще не имеют детей, и только усложнит принятие решения о рождении первенца.

Аксененко подчеркнул, что снижение ставки до 4% было бы более эффективным решением, позволяющим большему числу семей улучшить жилищные условия. Это особенно важно для больших семей, где каждому ребенку необходимо отдельное пространство для учебы и отдыха. Однако повышение ставки для семей с одним ребенком может затруднить доступ к жилью для молодых пар, желающих завести детей.

По словам депутата, большинство россиянок отказываются от идеи иметь больше детей из-за проблем с жильем. Он напомнил, что многие молодые люди связывают свою бездетность именно с отсутствием собственного дома. Статистика Росстата показывает, что почти половина женщин в возрасте 18-44 лет хотят иметь двоих детей, но на вопрос о том, сколько детей они реально планируют, многие отвечают, что у них будет только один или вообще не будет детей.

Аксененко призвал власти обратить внимание на необходимость доступного жилья для семей с детьми, подчеркивая, что решение проблемы многодетности начинается с появления первого ребенка.