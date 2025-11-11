Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.20 11/11 17:25
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 543
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме дали оценку идее о связи ставки по ипотеке с числом детей
Повышение ставки по семейной ипотеке для семей с одним ребенком до 10-12% может ухудшить демографию России, заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко. Это усложнит рождение первого ребенка и не поможет молодым семьям без детей. Аксененко считает, что снижение ставки до 4% было бы эффективнее, особенно для больших семей, нуждающихся в жилье. Повышение ставки затруднит доступ к жилью для планирующих детей. Многие россиянки отказываются от второго ребенка из-за проблем с жильем, что подтверждает статистика: почти половина женщин 18-44 лет хочет двоих детей, но многие планируют одного или не заводят детей вовсе. Депутат призвал власти обеспечить доступное жилье для семей.

Повышение ставки на семейную ипотеку для семей с одним ребенком до 10-12% может негативно сказаться на демографической ситуации в России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает «Газете.Ru».

Он отметил, что такая мера не улучшит условия для молодых семей, которые еще не имеют детей, и только усложнит принятие решения о рождении первенца.

Аксененко подчеркнул, что снижение ставки до 4% было бы более эффективным решением, позволяющим большему числу семей улучшить жилищные условия. Это особенно важно для больших семей, где каждому ребенку необходимо отдельное пространство для учебы и отдыха. Однако повышение ставки для семей с одним ребенком может затруднить доступ к жилью для молодых пар, желающих завести детей.

По словам депутата, большинство россиянок отказываются от идеи иметь больше детей из-за проблем с жильем. Он напомнил, что многие молодые люди связывают свою бездетность именно с отсутствием собственного дома. Статистика Росстата показывает, что почти половина женщин в возрасте 18-44 лет хотят иметь двоих детей, но на вопрос о том, сколько детей они реально планируют, многие отвечают, что у них будет только один или вообще не будет детей.

Аксененко призвал власти обратить внимание на необходимость доступного жилья для семей с детьми, подчеркивая, что решение проблемы многодетности начинается с появления первого ребенка.