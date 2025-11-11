Рязанской дирекции дорог внесли представление из-за нарушений при ремонте моста

Ремонт проводят на мосту автодороги Покровское — Канино в Ухоловском районе. Прокурор во время проверки установил нарушения требований ГОСТа: отсутствовали дорожные знаки; не было разметки.