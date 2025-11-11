Рязань
Рязанской дирекции дорог внесли представление из-за нарушений при ремонте моста
Ремонт проводят на мосту автодороги Покровское — Канино в Ухоловском районе. Прокурор во время проверки установил нарушения требований ГОСТа: отсутствовали дорожные знаки; не было разметки.

Дирекции дорог Рязанской области внесли представление из-за нарушений при ремонте моста. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ремонт проводят на мосту автодороги Покровское — Канино в Ухоловском районе.

Прокурор во время проверки установил следующие нарушения требований ГОСТа:

  • отсутствовали дорожные знаки;
  • не было разметки.