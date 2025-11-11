Рязанской дирекции дорог внесли представление из-за нарушений при ремонте моста
Дирекции дорог Рязанской области внесли представление из-за нарушений при ремонте моста. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Ремонт проводят на мосту автодороги Покровское — Канино в Ухоловском районе.
Прокурор во время проверки установил следующие нарушения требований ГОСТа:
- отсутствовали дорожные знаки;
- не было разметки.