Появились подробности гибели рязанца, тело которого нашли возле жилого дома

По словам очевидцев, молодой человек выпал из высотки. «Ему 18 лет. Учился в колледже, как поняли жители дома. С ним были тетради, учебники», — сообщила очевидица. Напомним, тело молодого человека нашли у дома № 16 на улице Островского днем 11 ноября.