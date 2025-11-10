В России увеличат выплаты по больничным листам

Отмечается, что плата за день отсутствия может вырасти на сумму до 1,2 тыс. рублей. Максимально можно будет получить до 6827,4 рубля. В 2027 году максимальный размер выплат по больничному в день составит 7860 рублей, а ещё через год — 8489 рублей.

В России увеличат выплаты по больничным листам. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

