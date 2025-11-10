В Москве в ДТП с Lamborghini погиб криптобизнесмен Алексей Долгих

В Москве в ДТП с Lamborghini погиб криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ДТП произошло в ночь на 9 ноября на съезде с Международного на Ленинградское шоссе.

Как сообщил корреспондент РЕН ТВ Роман Польшаков, ограничение скорости на этом участке дороги составляет 50 км/ч. Однако водитель, по его данным, превысил скорость, потерял управление и «не вписался» в поворот, подлетев до защитных конструкций, которые были снесены машиной.

Уточняется, что автомобиль приземлился в десяти метрах от места столкновения, после чего загорелся.

В аварии, как выяснил РЕН ТВ, погиб криптобизнесмен Алексей Долгих. Известно также о еще одном погибшем и двух пострадавших в ДТП.

Кроме того, по данным телеканала, у водителя числится 240 долгов, в том числе по штрафам ГИБДД.

Фото: прокуратура Москвы, видео: РЕН ТВ