На Украине пригрозили России дальнобойными ударами

Киев готов к безоговорочному прекращению огня, однако не видит действий со стороны Москвы и намерен наносить удары по российской территории. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает латвийское общественное телевидение. Он отметил, что Украина открыта для предложенного президентом США Дональдом Трампом мира, но не наблюдает ответных шагов со стороны России. «Нашим самым главным аргументом будут глубокие удары по территории России», — уточнил Шмыгаль.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press