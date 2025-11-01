В Рязанской области мужчина с ножом напал на продавца алкомаркета

Инцидент произошел вечером 31 октября в поселке Ухолово. На 26-летнюю работницу напал мужчина с ножом. Он вошел в магазин и взял с витрины бутылку виски. Продавец направилась к нему и потребовала оплатить спиртное. Мужчина ударил девушку ножом в бок и выбежал на улицу. Продавец получила колото-резанную рану грудной клетки. Врачи оказали потерпевшей помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Правоохранители установили, что к нападению причастен 71-летний житель поселка. Они разыскали и задержали злоумышленника.

В поселке Ухолово мужчина напал на продавца алкомаркета. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 31 октября. На 26-летнюю работницу напал мужчина с ножом. Он вошел в магазин и взял с витрины бутылку виски. Продавец направилась к нему и потребовала оплатить спиртное. Мужчина ударил девушку ножом в бок и выбежал на улицу.

Продавец получила колото-резанную рану грудной клетки. Врачи оказали потерпевшей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Правоохранители установили, что к нападению причастен 71-летний житель поселка. Они разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации полиции, пьяный мужчина хотел выпить, но денег у него не было. Злоумышленник пошел в магазин с ножом. После напал на продавца, сел на велосипед и уехал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.