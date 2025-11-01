Рязоблсуд оставил под стражей экс-зампреда облправительства Артема Никитина

Заседание прошло 1 ноября. Рязоблсуд оставил постановление Советского райсуда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей без изменения. Напомним, Артем Никитин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. 22 октября Советский райсуд Рязани продлил ему срок содержания под стражей на три месяца, по 26 января 2026 года.

