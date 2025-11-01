Рязаньстат: житель области тратит 6,7 тысячи рублей в месяц на различные услуги

С начала года рязанцам оказали услуги на сумму 65 млрд рублей. В их структуре 37,9% составляют жилищно-коммунальные услуги, 14,2% - телекоммуникационные, 10,2% - бытовые, 10% - медицинские, 7,4% - транспортные. За год на 17,1% вырос спрос на услуги курьерской доставки, на 4,4% - юридические, на 4,1% - физической культуры и спорта, на 3,8% - организаций отдыха.

