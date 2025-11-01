Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации Рязани

Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы администрации Дмитрий Лощинин, сообщили 1 ноября в пресс-службе мэрии. На посту заместителя главы администрации города Борис Ясинский будет курировать социальную сферу. Он в последние годы работал на различных руководящих должностях. В 2021 году был начальником отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани. В 2023 году стал первым заместителем главы администрации Касимова. В 2024 году занял должность главы администрации Рязанского района. Напомним, пост он покинул 31 октября. Позже стало известно, что Ясинский переходит на работу в рязанскую мэрию.

