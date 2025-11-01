Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 80.98 0.48 01/11
ЦБ EUR 93.39 0 01/11
Нал. USD 81.30 / 80.88 01/11 10:20
Нал. EUR 94.47 / 95.67 01/11 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
574
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 931
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 268
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 583
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации Рязани
Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы администрации Дмитрий Лощинин, сообщили 1 ноября в пресс-службе мэрии. На посту заместителя главы администрации города Борис Ясинский будет курировать социальную сферу. Он в последние годы работал на различных руководящих должностях. В 2021 году был начальником отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани. В 2023 году стал первым заместителем главы администрации Касимова. В 2024 году занял должность главы администрации Рязанского района. Напомним, пост он покинул 31 октября. Позже стало известно, что Ясинский переходит на работу в рязанскую мэрию.

Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации Рязани. Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы администрации Дмитрий Лощинин. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе мэрии.

На посту заместителя главы администрации города Борис Ясинский будет курировать социальную сферу.

Он в последние годы работал на различных руководящих должностях. В 2021 году был начальником отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани.

В 2023 году стал первым заместителем главы администрации Касимова. В 2024 году занял должность главы администрации Рязанского района.

Напомним, пост он покинул 31 октября. Позже стало известно, что Ясинский переходит на работу в рязанскую мэрию.