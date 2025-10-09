Совфед предложил завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году
Предложение содержится в постановлении по итогам правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Решетникова. Он отметил, что эксперимент с налогом на профессиональный доход близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы дать людям время на адаптацию.
