Совфед предложил завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году

Предложение содержится в постановлении по итогам правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Решетникова. Он отметил, что эксперимент с налогом на профессиональный доход близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы дать людям время на адаптацию.