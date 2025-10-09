Рязанцы вновь пожаловались на ржавую воду из крана

Отмечается, что ситуация сложилась в Скопине. «Сначала не было холодной воды, теперь идет ржавая, нужно ее сливать, а счетчик крутится. Потом за это платить придется», — написал автор.