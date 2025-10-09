Рязанцы снова сообщили о вони в городе

О вони рассказали жители центра города и микрорайона Приокский. «В центре Рязани снова туман и вместе с ним запах гари, как и вчера вечером. Что это такое, чем нас снова травят и как долго это может продолжаться?» — задался вопросом автор поста. Напомним, 7 октября рязанцы жаловались на запах гари. Минприроды отреагировало на сообщения.