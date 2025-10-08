Минприроды отреагировало на жалобы рязанцев на вонь в городе

7 и 8 октября стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне выявил превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 2,46 и 1,45 ПДКмр соответственно. Также лаборатория работала на Восточном промузле, дом № 27 а. В итоге зафиксировано три превышения ПДК сероводорода. Напомним 7 октября рязанцы массово жаловались на вонь в городе.